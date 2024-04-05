Режим повышенной готовности вводится сегодня в Вологде

В Вологде с сегодняшнего дня вводится режим повышенной готовности. Как рассказал на своей странице в соцсетях врио мэра Андрей Накрошаев, ночные заморозки сдержали подъем уровня воды. Но полностью не остановили.

«Чтобы не допустить подтопления района Прибрежный, принято решение сделать заграждения со стороны Кайсарова ручья. Вместе с управляющей компанией завозим песок и щебень для подсыпки улицы Луговой. Проводим грейдирование альтернативного проезда в район», - рассказал Андрей Накрошаев.

В садоводческих товариществах работают сотрудники Центра гражданской защиты. Как пояснил врио мэра города, в настоящее время наиболее проблемными остаются дачные участки в Ананьино - СНТ «Берег-1», «Тошня», «Кирпичник» и «Ремонтник». Также есть подтопления участков в Лукьяново и Баранково. Там спасатели контролируют подъездные пути, чтобы удалось вовремя вывезти людей в случае дальнейшего подъема уровня воды.

Как ранее сообщал NewsVo, с понедельника в регион вернется тепло, поэтому не исключены новые волны подъема уровня воды в реках.