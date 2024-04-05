Режим повышенной готовности вводится сегодня в Вологде

[ Общество ]

В Вологде с сегодняшнего дня вводится режим повышенной готовности. Как рассказал на своей странице в соцсетях врио мэра Андрей Накрошаев, ночные заморозки сдержали подъем уровня воды. Но полностью не остановили.   

«Чтобы не допустить подтопления района Прибрежный, принято решение сделать заграждения со стороны Кайсарова ручья. Вместе с управляющей компанией завозим песок и щебень для подсыпки улицы Луговой. Проводим грейдирование альтернативного проезда в район», - рассказал Андрей Накрошаев.

В садоводческих товариществах работают сотрудники Центра гражданской защиты. Как пояснил врио мэра города, в настоящее время наиболее проблемными остаются дачные участки в Ананьино - СНТ «Берег-1», «Тошня», «Кирпичник» и «Ремонтник». Также есть подтопления участков в Лукьяново и Баранково. Там спасатели контролируют подъездные пути, чтобы удалось вовремя вывезти людей в случае дальнейшего подъема уровня воды.

Как ранее сообщал NewsVo, с понедельника в регион вернется тепло, поэтому не исключены новые волны подъема уровня воды в реках.

Теги:
паводок подтопления
 

Последние новости

Режим повышенной готовности вводится сегодня в Вологде
После капитального ремонта в школе №8 Вологды появятся улицы и площади
Житель Ярославля поджег в Вологде три машины вместо одной
Вологодскую свадьбу покажут на Первом канале
Более 300 дачных участков затопило под Кадуем  
Вологодские синоптики заявили о возвращении теплой погоды
«Северянка-2» укрепилась на первом месте турнирной таблицы высшей лиги «Б»
Вологжанка выплатит 1,2 млн рублей за незаконно потребленное электричество
В Череповецком районе спасли трех рыбаков, плывших на отколовшейся льдине
Фестиваль близнецов пройдет в Череповце в конце мая