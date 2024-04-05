Вологодские синоптики заявили о возвращении теплой погоды

Вологодские синоптики заявляют о возвращении в регион теплой погоды. Правда, в предстоящие выходные сохранится прохладная погода.

«В ночь на субботу на большей части области обойдется без существенных осадков, только в крайних западных районах из-за близости атмосферного фронта есть вероятность осадков. Температура воздуха составит до -7 градусов, при прояснениях местами до -12 градусов. Днем под влиянием атлантического циклона на западе и в центре сохранится облачная погода, пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В воскресенье будет чуть теплей благодаря облачному вихрю. При этом пройдут небольшие осадки. Днем воздух местами прогреется до +8 градусов.

В понедельник потепление продолжится, в южных районах столбики термометров покажут до +15 градусов, а среднесуточная температура будет выше нормы на 2-5 градусов. По предварительным данным, теплая погода продержится всю следующую неделю.