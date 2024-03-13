Прокуратура проводит проверки по фактам двух пожаров, в которых погибли дети

Прокуратура Вологодской области проводит проверки по фактам двух недавних пожаров, которые привели к гибели детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Первая трагедия случилась 11 марта в Вытегорском районе в поселке Депо. Там погибла пятилетняя девочка, мать которой затопила печь и оставила ребенка одного дома. Против женщине уже возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается региональное управление следственного комитета. Одновременно с этим, прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия.

«Прокуратурой района в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований жилищного и иного законодательства, в том числе при содержании печного оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Организованная правоохранительными органами процессуальная проверка поставлена прокуратурой района на контроль», - пишет пресс-служба.

Кроме того, проверка коснется пожара, произошедшего в Соколе 10 марта. В нем погиб мужчина и его пятилетняя дочь. По сообщениям региональных телеграм-каналов, во время пожара сотрудники МЧС долго не могли найти пожарный гидрант, из-за чего было упущено время.

По факту этого пожара Сокольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.