Жительницу Вытегорского района подозревают в гибели пятилетней дочери

[ Происшествия ]

В Вытегорском районе 33-летнюю местную жительницу подозревают в гибели пятилетней дочери. Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, девочка погибла в результате пожара. Трагедия произошла накануне в поселке Депо.

«По версии следствия, 11 марта 2024 года мать малолетней девочки, находясь по месту своего жительства, затопила печь и, оставив в квартире ребенка, покинула помещение. В результате возникшего пожара, то есть в ситуации, угрожающей жизни и здоровью малолетней, девочка скончалась спустя непродолжительное время после доставления в лечебное учреждение», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В отношении матери погибшего ребенка возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. В рамках уголовного дела следователи уточняют все обстоятельства происшествия.

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Жительницу Вытегорского района подозревают в гибели пятилетней дочери
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