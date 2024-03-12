Жительницу Вытегорского района подозревают в гибели пятилетней дочери

В Вытегорском районе 33-летнюю местную жительницу подозревают в гибели пятилетней дочери. Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, девочка погибла в результате пожара. Трагедия произошла накануне в поселке Депо.

«По версии следствия, 11 марта 2024 года мать малолетней девочки, находясь по месту своего жительства, затопила печь и, оставив в квартире ребенка, покинула помещение. В результате возникшего пожара, то есть в ситуации, угрожающей жизни и здоровью малолетней, девочка скончалась спустя непродолжительное время после доставления в лечебное учреждение», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В отношении матери погибшего ребенка возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. В рамках уголовного дела следователи уточняют все обстоятельства происшествия.