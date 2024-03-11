Мужчина и его пятилетняя дочь погибли на пожаре в Соколе

Страшная трагедия произошла сегодня ночью в Соколе, где в огне погибли отец и его пятилетняя дочь.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании 2-этажного частного дома поступило на пульт пожарной охраны около половины девятого вечера. На борьбу с огнем были направлены 22 человека личного состава противопожарной службы.

«В момент пожара в доме находилось 5 человек: бабушка, супруги и двое их малолетних детей. Матери и бабушки удалось самостоятельно эвакуироваться из горящего здания. Мальчик 2021 г.р. с множественными ожогами всего тела был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу Вологды. К сожалению, два человека (отец и дочь 2018 года рождения) погибли», - рассказали в региональном управлении МЧС.

Обстоятельства трагедии в данный момент устанавливаются. По предварительным данным, среди вероятных версий возгорания рассматриваются недостаток дымовой трубы отопительного котла или недостаток изготовления электрического оборудования.

По факту гибели людей Сокольским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.