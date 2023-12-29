Житель Кирилловского округа Анатолий Латышев погиб ходе СВО

[ Общество ]

Администрация Кирилловского округа сообщила о гибели Анатолия Латышева в ходе специальной военной операции на Украине.

Прощание с Анатолием Латышевым состоялась 29 декабря по адресу: Талицкое поселение, д. Окунево, возле дома №7. Врио губернатора Вологодской области выразил соболезнования родным и близким. 

фото

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Теги:
погибшие в Украине
 

Последние новости

Житель Кирилловского округа Анатолий Латышев погиб ходе СВО
Ярмарка «Сделано на Вологодчине» открылась в Вологде
В Харовском районе женщина через прокуратуру обязала муниципалитет подключить ей воду
В Вологде открылась книжная выставка к юбилею Виктора Коротаева
В этом году в Вологодской области не будет новогодних салютов
Уголовное дело возбудили по факту смерти двух вологжан в недавнем пожаре
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар»
Вологодские кружевницы сплетут панно для выставки «Россия»
В Вологде неизвестный сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Клиенты розничной сети МегаФона и Yota выбирают китайские бренды