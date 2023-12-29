Житель Кирилловского округа Анатолий Латышев погиб ходе СВО

Администрация Кирилловского округа сообщила о гибели Анатолия Латышева в ходе специальной военной операции на Украине.

Прощание с Анатолием Латышевым состоялась 29 декабря по адресу: Талицкое поселение, д. Окунево, возле дома №7. Врио губернатора Вологодской области выразил соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.