В ходе СВО погиб житель Вытегорского округа

[ Общество ]

В ходе специальной военной операции погиб вытегорец, лейтенант запаса Александр Терентьев. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Зимин. 

"Александр Николаевич воевал добровольцем в "БАРС". Соболезнования родным и близким Александра, вечная память бойцу", - написал Александр Зимин. 

зимин

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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