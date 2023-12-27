В ходе СВО погиб житель Вытегорского округа

В ходе специальной военной операции погиб вытегорец, лейтенант запаса Александр Терентьев. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Зимин.

"Александр Николаевич воевал добровольцем в "БАРС". Соболезнования родным и близким Александра, вечная память бойцу", - написал Александр Зимин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.