В ходе СВО погиб медбрат череповецкого психдиспансера

В ходе специальной военной операции на Украине погиб младший медицинский брат приемного отделения Вологодского областного психоневрологического диспансера №1 в Череповце Алексей Замашкин. Об этом сообщили в медицинском учреждении:

"Алексей Александрович ушел в зону проведения СВО добровольцем в ноябре 2023 года. В диспансере Алексей Александрович трудился с 2020 года. Коллеги отзываются об Алексее как о добром и очень отзывчивом человеке, который всегда был готов прийти на помощь не только пациентам, но и сотрудникам. Коллектив диспансера выражает глубокие соболезнования семье погибшего".

Родственники и близкие попрощались с Алексеем сегодня.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.