Житель Кирилловского округа погиб в ходе СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Кирилловского округа Анатолий Латышев. Сообщили власти муниципалитета.

Анатолий Викторович родился в сентябре 1971 года в Кирилловском районе, в деревне Верхоглядово Талицкого поселения. В сентябре отправился служить по контракту. Погиб 12 декабря в боях в районе села Кривошеевка, Сватовского района ЛНР.

Анатолия похоронят на малой родине в селе Петровское. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Органы местного самоуправления Кирилловского округа выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Викторовича Латышева.



24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.