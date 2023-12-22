Житель Кирилловского округа погиб в ходе СВО

[ Общество ]

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Кирилловского округа Анатолий Латышев. Сообщили власти муниципалитета. 

Анатолий Викторович родился в сентябре 1971 года в Кирилловском районе, в деревне Верхоглядово Талицкого поселения. В сентябре отправился служить по контракту. Погиб 12 декабря в боях в районе села Кривошеевка, Сватовского района ЛНР.

Анатолия похоронят на малой родине в селе Петровское. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Органы местного самоуправления Кирилловского округа выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Викторовича Латышева.
 

погибший

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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