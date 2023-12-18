Огромные свиньи вместе с бычками гуляют по улицам Вологды

На улицах Вологды вновь заметили скот.

"В Вологде все стабильно! На Фрязиновской гуляют телки, на Добролюбова — хрюшки", - написали вологжане в социальных сетях, приложив фото.

Проблема "выпаса" скота на городских улицах уже не первый раз поднимается вологжанами. Но она никак не решается. Летом коровы заняли детскую площадку.

По данным управления Россельхознадзора законодательство четко определяет, что за выпас коров, лошадей, коз, кур, уток и гусей отвечают непосредственно сами владельцы животных. Также предусмотрена административная ответственность в рамках федерального законодательства за выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями. Выпас скота возможен только в специально отведенных для этого местах и только под присмотром пастуха.

Согласно части 1 статьи 18 Закона РФ «О ветеринарии», которая говорит об обязанностях организаций и граждан — владельцев животных и производителей продуктов животноводства, то ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы.

В случае нарушения данных правил собственник может быть привлечен к административной ответственности по статье 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Стоит отметить, что коровы не только снабжают асфальт в городе навозом, но и представляют опасность для горожан. Так, например, в апреле этого года в Хабаровске от коровы пострадало несколько горожан. Свободно гуляющая по городу скотина боднула сначала пожилую женщину, а потом мужчину.

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