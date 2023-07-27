Священное животное: в Вологде коровы расширили свой ареал обитания с кладбища до детских площадок

На детских площадках заречной части города Вологды вместо детей гуляют коровы. Жители уже не первый раз говорят о проблеме в социальных сетях, но она никак не решается. Рогатая скотина в областном центре чувствует себя также свободно, как в Индии, где она считается священным животным.

На коров обратил внимание уже депутат ЗСО Вологодской области Антон Холодов. Жители обратились к нему, так как животные никуда не деваются с улиц даже после жалоб в соцсетях Нашествие коров депутат сравнил с монголо-татарским игом.

"Когда-то в древности было нашествие монголо-татар на Русь, а вот в Водниках случилось нашествие коров. Да, тех самых, с рогами и копытами. Причём давно. Можно сказать, там уже коровье иго установилось. Помнится, больше 10 лет назад я наблюдал свободно гуляющих коров в районе улицы Судоремонтной. Одна из них рылась в мусорном контейнере, опершись на него передними ногами. Подивился я тогда, да и забыл", - говорит депутат.

Но о коровах пришлось вспомнить, так как жители Водников прислали Антону Холодову фото, где скотина вальяжно разгуливает по газонам, дворам, детским площадкам и тротуарам. Заглядывает в детские домики, роется в песочнице, мирно щиплет травку возле новостроек и бесплатно удобряет территорию.

"Среди жителей есть разговоры, что коровы – хозяйство цыган из частного сектора. Вообще логично, что они принадлежат тем, кто живёт в доме, а не в квартире, вот только почему их пасут, выгуливают на оживлённых улицах города – непонятно. А у нас в стране вообще-то есть закон «О ветеринарии», который запрещает выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода автомобильных и железных дорог, скверов, в рекреационных зонах поселения. Выпас скота возможен только в специально отведенных для этого местах и только под присмотром пастуха. Коровы – это ведь не кошки", - заключает депутат.

Но коровы ходят не только по детским площадкам. Все лето они спокойно пасутся и на Введенском кладбище, ходят прямо по воинским захоронениям.

Об этом еще 11 июля писал NewsVo.

«Хочется обратиться к администрации города. Вам неоднократно поступали жалобы от жителей района Заречье на это скотство. От вас в ответ – пустые отписки: мол, будет проведена беседа. С кем? С цыганами побеседовали или с ними, которые в субботу нагло гадили на могилы на Введенском кладбище? И так все Добролюбова, Карла Маркса и Фрязиновская в лепёшках – вступить некуда. Примите меры уже. Привлеките к ответственности хозяев животины или пройдитесь по району и приберитесь сами», — написал в первой половине июля в соцсети «ВКонтакте» анонимный житель областной столицы.

26 июля ситуация вообще не изменилась. Животные по-прежнему продолжают щипать траву на могилах солдат и заодно удобряют газон.

По данным управления Россельхознадзора законодательство четко определяет, что за выпас коров, лошадей, коз, кур, уток и гусей отвечают непосредственно сами владельцы животных. Также предусмотрена административная ответственность в рамках федерального законодательства за выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями. Выпас скота возможен только в специально отведенных для этого местах и только под присмотром пастуха.

Согласно части 1 статьи 18 Закона РФ «О ветеринарии», которая говорит об обязанностях организаций и граждан — владельцев животных и производителей продуктов животноводства, то ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы.

В случае нарушения данных правил собственник может быть привлечен к административной ответственности по статье 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Стоит отметить, что коровы не только снабжают асфальт в городе навозом, но и представляют опасность для горожан. Так, например, в апреле этого года в Хабаровске от коровы пострадало несколько горожан. Свободно гуляющая по городу скотина боднула сначала пожилую женщину, а потом мужчину.

В 2011 году ростовские врачи чудом вытащили с того света четырехлетнего мальчика, на которого в городе Аксае на площади Ленина напал бык прямо напротив местной администрации.