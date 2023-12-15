В ходе СВО погиб выпускник 15-й школы города Вологды

В ходе СВО погиб выпускник кадетского класса 15-й школы города Вологды Денис Верещагин.

"Во время учебы в школе Денис активно принимал участие в мероприятиях, как лично, так и в составе команды. Участник Парадов 9 Мая на площади Революции города Вологды. Окончив школу, Денис пошёл в армию. После службы работал на Вологодском молочном комбинате. 24 сентября 2022 года получил повестку по мобилизации и сразу прибыл в военкомат. В Костроме проходил подготовку с 25.09.2022 по 07.11.2022 . 7 ноября в составе 347 полка отправился в ЛНР. В декабре 2022 года перебрались на свои основные позиции, там и закрепились. С этих позиций ездили дежурить на первую линию обороны в качестве усиления. В августе 2023 года был переведен в штурмовую роту. Пару недель проходили подготовку на полигонах. 14 сентября роте была поставлена первая боевая задача - вскрывать огневые позиции противника. С задачей успешно справились. Спустя недолгое время, 07.10.2023, поступила новая боевая задача на выполнение штурмовых действий с последующим закреплением на территории противника. Купянское направление под н.п Ивановка в лесополосе. Денис в первых рядах.С группой из 15 человек на БМП поехали в эту лесополосу. Выполняя боевую задачу, группа попала под минометный обстрел", - рассказали в школе о Денисе и его жизни.