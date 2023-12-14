В ходе СВО погиб житель Сямженского округа

Глава Сямженского округа Сергей Лашков сообщил о гибели жителя Сямжи.

"В ходе проведения специальной военной операции 2 декабря 2023 года погиб наш земляк Станислав Викторович Сигалев.

Выражаю искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям погибшего. Вечная память!" - написал он в социальных сетях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.