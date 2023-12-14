Житель Кадуйского округа погиб в ходе СВО. О гибели Павла Ястребова сообщила глава округа Светлана Грачева. Мужчине было 32 года.

"Павел Александрович служил по контракту, на территорию проведения специальной военной операции отправился весной этого года. Был гранатометчиком батареи пушечного самоходно-артиллерийского взвода", - написала Светлана Грачева, выразив соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.