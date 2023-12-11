Бывший заместитель главы Вологды ответит перед судом за строительство некачественных домов для переселенцев

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за мошенничество 53-летнего бывшего заместителя главы города Вологды Алексей Осокина.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, в ноябре 2012 года и в декабре 2014 года заместитель главы города Вологды, ведающий вопросами жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства, наделенный правом подписи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», заведомо зная о том, что необходимый объем работ по строительству жилых домов по Узкому переулку, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и возводимых в рамках муниципального контракта, не выполнен, в отсутствие актов приемки законченного строительством объекта, подписал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. В результате строительства жилых домов с многочисленными нарушениями технических и строительных норм, были существенно нарушены права пользователей жилых помещений на безопасные и благоприятные условия проживания, а администрации областного центра был причинен имущественный вред на сумму, превысившую 37, 6 млн рублей", - прокомментировали дело в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело было возбуждено по результатам личного приема жильцов руководителем следственного управления Геннадием Яшиным. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Вологде.

По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, в том числе строительно-технические, почерковедческие судебные экспертизы, в ходе обысков изъята проектная, разрешительная и бухгалтерская документация, произведены многочисленные осмотры. На имущество фигуранта в виде недвижимости в Вологде (четырех земельных участков, двух зданий, жилое помещение) и маломерного судна наложен арест в общей сумме, превысившей 25,1 млн рублей.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и последующего направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Алексей Осокин был обвинен по делу о строительстве развязки Белозерского шоссе в Вологде.

В январе этого года в Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации, занимавшейся строительством домов для переселенцев из аварийного жилья в Узком переулке.

Ранее NewsVO сообщал, что дома № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7 были построены в рамках программы переселения в 2014 году. Сразу после заселения жильцы стали жаловаться на то, что зимой в домах замерзают трубы водоснабжения, комнаты не прогреваются, а на полах появилась чёрная плесень. Спустя несколько лет ситуация ухудшилась: деревянные балки прогнили и тоже покрылись плесенью, а дома сильно осели. Возведением занималось ГУП «Вологдаоблстройзаказчик».

По версии следствия, обвиняемый, занимая указанную должность с сентября 2012 года по июнь 2015 года, организовал строительство при наличии неутвержденной и неисправленной проектной документации, что является нарушением закона.