По делу о «новых аварийных» домах в Узком переулке Вологды назначена дополнительная экспертиза

11.02.2021 [Общество]

По делу о разваливающихся домах, построенных для переселенцев из аварийного жилья в Узком переулке Вологды, назначена дополнительная экспертиза. Администрация Вологды через суд пытается включить стоимость работ по устранению выявленных недостатков в реестр требований кредиторов банкротящегося подрядчика — ГУП «Вологдаоблстройзаказчик».

— В ходе судебного разбирательства была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Заключение судебной экспертизы ООО «Экспертный центр» поступило в суд в сентябре 2020 года. В связи с тем, что экспертом обозначены дополнительно выявленные при производстве экспертизы недостатки, МКУ «Градостроительный центр города Вологды» заявлено ходатайство о назначении еще одной судебной экспертизы. По информации администрации города Вологды, Арбитражным судом Вологодской области данное ходатайство удовлетворено. 1 февраля 2021 года рассмотрение дела приостановлено до проведения дополнительной судебной экспертизы, — сообщается в ответе департамента строительства Вологодской области жителю Вологды Илье Горбачеву. 

В департаменте также заверили, что «исполнение устранения» строительных недостатков по домам в Узком переулке «находятся на постоянном контроле в департаменте строительства Вологодской области».

В 2016 году NewsVo писал о том, что жильцов нескольких деревянных домов на Набережной VI Армии буквально заставляли «улучшить» свои жилищные условия. Людей расселяли принудительно, свои дома ни ветхими, ни аварийными они не считали. Наоборот, аварийное, по их мнению, то жилье, которое городские власти предоставили им взамен — в Узком переулке. Дома № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7 были построены в рамках программы переселения в 2014 году. Проблемы возникли практически сразу после заселения жильцов — зимой замерзали трубы водоснабжения. Комнаты не прогреваются, на полах появилась черная плесень. С годами ситуация только ухудшается — деревянные балки прогнили и тоже покрылись плесенью, дома сильно оседают. 

Тэги: Узкий переулок, аварийное жилье

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