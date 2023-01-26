В Вологде будут судить директора фирмы, которая строила дома для переселенцев

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации, занимавшейся строительством домов для переселенцев из аварийного жилья в Узком переулке.

Ранее NewsVO сообщал, что дома № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7 были построены в рамках программы переселения в 2014 году. Сразу после заселения жильцы стали жаловаться на то, что зимой в домах замерзают трубы водоснабжения, комнаты не прогреваются, а на полах появилась чёрная плесень. Спустя несколько лет ситуация ухудшилась: деревянные балки прогнили и тоже покрылись плесенью, а дома сильно осели. Возведением занималось ГУП «Вологдаоблстройзаказчик».

По версии следствия, обвиняемый, занимая указанную должность с сентября 2012 года по июнь 2015 года, организовал строительство при наличии неутвержденной и неисправленной проектной документации, что является нарушением закона.

«В дальнейшем обвиняемый при наличии критических и значительных дефектов строительства, которые подлежали безусловному устранению, скрыв их наличие от муниципального заказчика, собрал необходимые документы и предоставил их для получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В результате были нарушены права пользователей жилых помещений, а заказчику строительства — администрации города — был причинён имущественный вред на сумму более 37, 6 млн. рублей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Дальнейшее восстановление жилищных прав граждан находится на особом контроле прокуратуры области.