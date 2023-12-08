В ходе СВО погиб уроженец Харовска

[ Общество ]

В ходе СВО погиб уроженец Харовска Денис Солин. Об этом сообщает Харовское районное отделение "Боевого братства".

Денис Александрович родился 21 июля 1978 года в городе Харовске, в 1995 году окончил среднюю школу № 1. Проживал в Санкт-Петербурге. Заключив контракт, служил старшим лейтенантом, командиром десантно-штурмового взвода. Погиб при выполнении боевой задачи. Похоронят его со всеми воинскими почестями в Санкт-Петербурге. У Дениса Александровича остались жена и четверо детей.

В Харовске у Дениса остались родители. 

погибшие в украине

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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