В Вологде простились с выпускником колледжа технологии и права, погибшим на СВО

Коллектив Вологодского колледжа права и технологии выразил соболезнования всем родным и близким своего выпускника, погибшего в ходе СВО 8 октября этого года.

Комиссарова Владислава похоронили на Аллее Славы Козицинского кладбища с воинскими почестями.

"Мы помним Владислава как жизнерадостного человека. Вечная ему память", - сообщается в группе колледжа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.