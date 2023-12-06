В Вологде простились с выпускником колледжа технологии и права, погибшим на СВО

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Коллектив Вологодского колледжа права и технологии выразил соболезнования всем родным и близким своего выпускника, погибшего в ходе СВО 8 октября этого года.

Комиссарова Владислава похоронили на Аллее Славы Козицинского кладбища с воинскими почестями.

"Мы помним Владислава как жизнерадостного человека. Вечная ему память", - сообщается в группе колледжа. 

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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