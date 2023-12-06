В Великом Устюге простились с участником СВО, который погиб этой осенью

[ Общество ]

В Великом Устюге простились с Николаем Суворовым, который погиб в ходе СВО. С момента отправки устюжанина в зону спецоперации прошло меньше месяца. Сообщает газета "Устюжаночка". 

Николай Суворов в конце октября заключил контракт с Минобороны. Через три недели он погиб. 25 ноября пришло официальное подтверждение о смерти. Устюжанину было 36 лет. У него осталось четверо детей, старшему всего 10 лет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

погибшие в украине

Фото: кадр из интервью Николая Суворова газете «СМ» 30 октября 2023 г.
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