В Великом Устюге простились с участником СВО, который погиб этой осенью

В Великом Устюге простились с Николаем Суворовым, который погиб в ходе СВО. С момента отправки устюжанина в зону спецоперации прошло меньше месяца. Сообщает газета "Устюжаночка".

Николай Суворов в конце октября заключил контракт с Минобороны. Через три недели он погиб. 25 ноября пришло официальное подтверждение о смерти. Устюжанину было 36 лет. У него осталось четверо детей, старшему всего 10 лет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.