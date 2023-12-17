9 млн рублей потратят власти на ремонт крыши нового ФОКа в поселке Тоншалово

Ремонт кровли нового здания физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Тоншалово Череповецкого района обойдется бюджету почти в 9 млн рублей. Закупка на ремонт кровли размещена на сайте госзакупок. Аукцион прошел 1 декабря, в нем победила фирма, которая предложила выполнить работы за 8 999 999 рублей.

Ранее NewsVo писал, что Георгий Филимонов решил закончить эпопею со строительством ФОКа в Тоншалово. Власти уже более 10 лет тратят деньги на создание ФОКа в поселке, но он так и не работает.

В октябре прошлого года под Череповцом временно приостановили работу нового ФОКа в Тоншалово. Решение принял глава администрации района Роман Маслов. По его словам, на объекте, введенном в строй сентябре 2021 года, уже весной 2022 года начались протечки кровли. Для безопасности жителей ФОК обещали открыть после устранения всех дефектов.

Что интересно, NewsVo писал, что ФОК в Тоншалово за 150 млн рублей ввели в эксплуатацию с нарушениями.

Строительство нового здания ФОКа осуществлялось в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014–2020 годы». Закончить его планировалось в ноябре 2020 года, но, по словам подрядчика, потребовалось провести дополнительные работы из-за некорректно проведенных изыскательных работ. В итоге произошло удорожание контракта, ФОК был введен в эксплуатацию почти через год после намеченного срока и, как оказалось, с нарушениями.

История с ФОКом в Тоншалово уже превратилась в эпопею. Так, до строительства нового здания, власти уже пытались организовать ФОК в поселке другим образом.

В 2010 году администрация Череповецкого района даже приобрела для этих целей за 15 млн рублей здание недостроенного аквапарка, которое, по словам чиновников, собиралась переоборудовать.

Этой покупкой заинтересовался УФАС. В решении УФАС содержатся любопытные выводы, сделанные на основе заключений специалистов. Так, оказалось, что построить ФОК с ноля было бы значительно дешевле, чем переделывать под него полуразрушенный долгострой. В 2016 году власти продали здание за 3,5 млн рублей. В итоге ФОК в Тоншалово был построен за 150 млн рублей.

17 ноября 2023 года Георгий Филимонов решил закончить эпопею под названием "ФОК в Тоншалово" и из бюджета было выделено 12 млн рублей на ремонт кровли. Также он потребовал назвать конкретные даты открытия объекта. Представители района обязались сделать это с 10 февраля. Стоит отметить, что начальная цена контракта была 9 077 360 рублей.