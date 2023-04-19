Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

Наталья Рюмина

В закрытом ФОКе в поселке Тоншалово, на строительство которого потрачено более 150 миллионов рублей, сменился директор. Владимир Мохов уволился, так и не успев как следует поработать, а с 13 апреля в должность вступил Олег Шепелев, ранее работавший замначальника отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

При этом в октябре прошлого года под Череповцом временно приостановили работу нового ФОКа в Тоншалово. Решение остановить работу ФОКа в Тоншалово принял глава администрации района Роман Маслов. По его словам, на объекте, введенном в строй сентябре 2021 года, уже весной 2022 года начались протечки кровли.

«В мае мы направили подрядчику ООО „Интелстрой“ претензии для устранения всех дефектов по гарантии. В июне был согласован график работ, по которому подрядчик должен был устранить все замечания до 31 июля 2022 года, но работы так и не были выполнены. Повторные требования были направлены в июле и августе, но остались без внимания подрядчика. 15 сентября 2022 года администрация района направила иск в областной арбитражный суд для исполнения гарантийных обязательств и возмещении ущерба бюджету подрядчиком ООО „Интелстрой“. При рассмотрении дела будет проведена комплексная строительно-техническая экспертиза», — писал Роман Маслов на своей странице ВК в 2022 году.

Для безопасности жителей ФОК обещали открыть после устранения всех дефектов.

Что интересно, NewsVo писал, что ФОК в Тоншалово за 150 млн рублей ввели в эксплуатацию с нарушениями.

Фото: страница губернатора Олега Кувшинникова в ВКонтакте

Строительство нового здания ФОКа осуществлялось в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014–2020 годы». Закончить его планировалось в ноябре 2020 года, но, по словам подрядчика, потребовалось провести дополнительные работы из-за некорректно проведенных изыскательных работ. В итоге произошло удорожание контракта, ФОК был введен в эксплуатацию почти через год после намеченного срока и, как оказалось, с нарушениями.

Так, судя по реестру контрактов, все деньги за ФОК строителям были переведены. Однако уже после открытия ФОКа, 26 октября 2021 года «Интелстрою» было отправлено требование от администрации Череповецкого района о том, что застройщик не устранил серьезные нарушения в ФОКе.

В письме, которое подписано заместителем руководителя администрации района, говорится, что 9 сентября 2021 года было получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, однако акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 сторонами не подписан.

«Считаем, что условия муниципального контракта со стороны ООО „Интелстрой“ не выполняются. Срок сдачи выполненных работ, предусмотренных контрактом срываются, на объекте выявлены существенные дефекты, которые подлежат устранению», — говорится в документе.

Администрация потребовала оплатить неустойку в связи с неисполнением муниципального контракта в течение трех дней с момента получения настоящего требования. Иначе она будет вынуждена идти в суд. В суд администрация так и не обратилась. Но уже 16 сентября 2021 года, несмотря на дефекты, в ФОКе начались тренировки. Физкультурно-оздоровительный комплекс продолжали эксплуатировать вплоть до протечки кровли.

Сейчас в отношении компании «Интелстрой» рассматривается дело о банкротстве. 30 марта этого года Арбитражный суд Вологодской области принял заявление общества с ограниченной ответственностью «Вирастрой» о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Интелстрой». Следующее заседание по этому делу назначено на 7 июня 2023 года.

История с ФОКом в Тоншалово уже превратилась в эпопею. Так, до строительства нового здания, власти уже пытались организовать ФОК в поселке другим образом.

В 2010 году администрация Череповецкого района даже приобрела для этих целей за 15 млн рублей здание недостроенного аквапарка, которое, по словам чиновников, собиралась переоборудовать.

Этой покупкой заинтересовался УФАС. В решении УФАС содержатся любопытные выводы, сделанные на основе заключений специалистов. Так, оказалось, что построить ФОК с ноля было бы значительно дешевле, чем переделывать под него полуразрушенный долгострой.

Антимонопольный орган определил, что «Цена контракта и, соответственно, стоимость приобретаемого объекта определена затратным методом, т. е. учитывались затраты, которые необходимо произвести для строительства точно такого же нового объекта незавершенного строительства». Доказать, что цена должна быть именно такой (15 млн рублей) чиновники не смогли. В материалах дела также имеется объявление из сети Интернет о продаже здания аквапарка в п. Тоншалово от 5 сентября 2008 г., размещенное Ассоциацией риэлторов Вологодской области, где стоимость данного объекта равнялась 100 000 (сто тысяч) рублей.

В 2016 году власти продали здание за 3,5 млн рублей. В итоге ФОК в Тоншалово был построен за 150 млн рублей. И он не работает.