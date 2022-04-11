На здоровье: ФОК в Тоншалово за 150 млн рублей ввели в эксплуатацию с нарушениями

Наталья Рюмина

9 сентября, в поселке Тоншалово Череповецкого района торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Строительство нового здания ФОКа осуществлялось в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014–2020 годы». Закончить его планировалось в ноябре 2020 года, но, по словам подрядчика, потребовалось провести дополнительные работы из-за некорректно проведенных изыскательных работ. В итоге произошло удорожание контракта, ФОК был введен в эксплуатацию почти через год после намеченного срока и, как оказалось, с нарушениями.

Фото: страница Губернатора Олега Кувшинникова в ВКонтакте

Спорт наше все

На открытии ФОКа 9 сентября прошлого года присутствовал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Сегодня исторический день, мы открываем самое современное спортивное сооружение в Череповецком районе. Это ФОК XXI века. Здесь можно заниматься всеми олимпийскими видами спорта. Уверен, что ФОК станет местом становления спортивных талантов. Пусть здесь растут новые спортсмены, прославляющие Вологодскую область», — сказал в своем выступлении на мероприятии.

ФОК в посёлке Тоншалово стал крупнейшим спортивным объектом Череповецкого района. Он строился в 2019–2020 годах по муниципальному контракту в рамках госпрограммы по развитию физкультуры и спорта. Цена контракта составила по итогу всех работ 150 251 396 рублей 99 копеек. Изначально планировалось потратить на строительство ФОКа чуть более 115 млн рублей. В марте 2020 года подрядчик уведомил администрацию района о необходимости проведения дополнительных работ по контракту. Речь шла о разборке и перевозке грунта, рекультивации, расширении дорожного полотна, ликвидации временной автодороги, устройстве водоотлива из котлованов и ряде других работ. В результате цена контракта была увеличена на 34,6 миллиона рублей.

К августу 2021 года непринятыми и неоплаченными остались работы на сумму 14,9 миллиона рублей. Подрядчик подал в областной арбитражный суд заявление о взыскании неоплаченной суммы по контракту. Экспертиза подтвердила, что дополнительные работы являлись необходимыми для начала, продолжения и окончания работ на объекте. 27 декабря 2021 года Арбитражный суд Вологодской области взыскал эти деньги. С учетом пени получилось более 15 млн рублей.

Судя по реестру контрактов, все деньги за ФОК строителям были переведены. Однако уже после открытия ФОКа, 26 октября 2021 года «Интелстрою» было отправлено требование от администрации Череповецкого района о том, что застройщик не устранил серьезные нарушения в ФОКе.

В письме, которое подписано заместителем руководителя администрации района говорится, что 9 сентября 2021 года было получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, однако акт прием законченного строительством объекта по форме КС-11 сторонами не подписан.

«Считаем, что условия муниципального контракта со стороны ООО «Интелстрой» не выполняются. Срок сдачи выполненных работ, предусмотренных контрактом срываются, на объекте выявлены существенные дефекты которые подлежат устранению», — говорится в документе.

Администрация потребовала оплатить неустойку в связи с неисполнением муниципального контракта в течение трех дне с момента получения настоящего требования. Иначе она будет вынуждена идти в суд. В суд администрация так и не обратилась. Но уже 16 сентября, не смотря на дефекты, в ФОКе начались тренировки. Физкультурно-оздоровительный комплекс продолжают эксплуатировать, устранены ли нарушения, на данный момент неизвестно. Контракт считается завершенным. А выставленная неустойка за дефекты не оплачена.

Деньги на ветер

ФОК в Тоншалово обещали построить жителям более чем 10 лет. В 2010 году администрация Череповецкого района даже приобрела для этих целей за 15 млн рублей здание недостроенного аквапарка, которое, по словам чиновников, собиралась переоборудовать.

Фото: wikimapia.org

Это покупкой заинтересовался УФАС. В решении УФАС содержатся любопытные выводы, сделанные на основе заключений специалистов. Так, оказалось, что построить ФОК с ноля было бы значительно дешевле, чем переделывать под него полуразрушенный долгострой.

«Строительство нового здания физкультурно-оздоровительного комплекса на выделенном ответчиком земельном участке будет значительно дешевле, чем приобретение здания аквапарка незавершенного строительства по максимальной цене, определенной затратным методом, и последующей его перестройкой в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. <…>Итоговая стоимость перестройки здания аквапарка в здание ФОКа (с учетом затрат на приобретение здания аквапарка) составляет 59 140,4 тыс. рублей. В тоже время согласно показаниям ответчика стоимость постройки физкультурно-оздоровительного комплекса с ноля равняется 40-50 миллионам рублей», — сообщало УФАС в 2010 году.

Антимонопольный орган определил, что «Цена контракта и, соответственно, стоимость приобретаемого объекта, определена затратным методом, т. е. учитывались затраты, которые необходимо произвести для строительства точно такого же нового объекта незавершенного строительства». Доказать, что цена должна быть именно такой (15 млн рублей) чиновники не смогли. В материалах дела также имеется объявление из сети Интернет о продаже здания аквапарка в п. Тоншалово от 5 сентября 2008 г., размещенное Ассоциацией риэлторов Вологодской области, где стоимость данного объекта равнялась 100 000 (сто тысяч) рублей.

В 2016 году власти продали здание за 3,5 млн рублей. В итоге, ФОК в Тоншалово был построен за 150 млн рублей.