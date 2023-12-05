В Грязовце простились с двумя участниками СВО

[ Общество ]

2 декабря грязовчане простились с земляками, погибшими в ходе специальной военной операции. Сообщает газета "Сельская правда".

13 ноября 2023 года в зоне спецоперации погибли Александр Гаврилов и Валерий Щепочкин.

Александр Гаврилов родился в Сямже в 1973 году, с 1974 года проживал в д. Юрово Грязовецкого округа. Учился в Юровской школе, после армии работал в пожарной части г. Грязовца, затем - в колхозе им. 50-летия СССР. Валерий Щепочкин родился в 1980 году, уроженец д. Останино. Учился в школе-интернате г. Грязовца, работал в отрасли сельского хозяйства.

Власти Грязовецкого округа выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибших. 

погибшие в украине

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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