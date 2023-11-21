В ходе СВО погиб житель Верховажского округа

Стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погиб Руслан Климовский. Житель Верховажского округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Дубов.

Руслан Игоревич был призван на службу из города Санкт-Петербург, но, являлся уроженцем Верховажского округа. Александр Дубов выразил соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.