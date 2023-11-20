Вологодское правительство пополнили чиновники из Подмосковья и Самары

В Вологодском правительстве новые назначения и перестановки. Исполняющий губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в ходе оперативного совещания сообщил о формировании своей команды. Он отметил, что численный состав Правительства Вологодской области остается без изменений.

Теперь заместитель губернатора области Антон Стрижов возглавит проектный офис по нацпроектам. Заместитель губернатора области Эдуард Зайнак будет вести комплекс вопросов, связанных с СВО. Татьяна Голыгина остается курировать вопросы бюджетной политики и контрактной системы региона. Инна Синягина будет курировать организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности губернатора, финансово-хозяйственную деятельность Правительства и вопросы ЗАГСа. Заместитель губернатора Сергей Сорокин остается полномочным представителем губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании.

Евгений Богомазов остается курировать вопросы внутренней, информационной политики и молодежной политики, а также кадры. Заместитель губернатора Михаил Сылка будет курировать вопросы экологии и природопользования, лесного хозяйства и охотничьих ресурсов. Он приехал в Вологду из Волоколамска. NewsVo писал, что экс-глава Волоколамска может стать замом губернатора Вологодской области

Александр Ершов, возглавлявший Департамент социальной защиты населения Вологодской области будет курировать здравоохранение, образование, социальную защиту, а также вопросы охраны труда и занятости населения.

Первым заместителем губернатора области и руководителем администрации губернатора назначается Юрий Умеренко. Он будет курировать правовой блок, вопросы имущественных отношений, сельского хозяйства и внешних связей. Юрий Умеренко приехал в Вологодскую область из Подмосковья. Он возглавлял заместителем министра сельского хозяйства Московской области.

Председателем Правительства Вологодской области назначен Александр Мордвинов. Ранее о нем уже писал NewsVo.

Председатель Правительства будет курировать вопросы экономического развития региона, ЖКХ, благоустройство территорий, топливно-энергетический комплекс, задачи, связанные с СВО, национальные проекты, строительство, дорожное хозяйство.

В команде Кувшинникова осталось 7 человек. Филимонов отправил в отставку руководителей департаментов здравоохранения, образования, спорта.