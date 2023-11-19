Экс-глава Волоколамска может стать замом губернатора Вологодской области

Экс-глава Волоколамска может стать вице-губернатором Вологодской области. Сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правительстве региона.

На место заместителя губернатора Вологодской области рассматривают кандидатуру Михаила Сылки. В пятницу 17 ноября он ушел в отставку с места главы Волоколамска.

"Действительно, кандидатура Сылки рассматривается на эту должность", - сказал собеседник ТАСС.

Михаил Сылка с 1989 по 1993 год работал в Павлодарском таксомоторном парке, затем в течение десяти лет занимал руководящие должности в коммерческих организациях.

С 2014 года он работал в госструктурах Подмосковья. С 2015 по 2018 год был заместителем министра экологии и природопользования Подмосковья. В 2018 году Сылка был избран главой Волоколамска.

ТАкже ТГ-каналы сообщают, что 17 ноября последний день отработали замы губернатора Виталий Тушинов и Лариса Каманина. Пока эта информация не подтверждена.

Ранее NewsVo писал, что в правительстве Вологодской области начались первые кадровые перестановки. Ряд чиновников правительства Вологодской области в ближайшее время ожидают повышения. Заместителем врио губернатора будет назначена Инна Синягина, она сейчас руководит администрацией губернатора.

Также NewsVo сообщал, что врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Мордвинов переходит на работу в Вологодскую область.