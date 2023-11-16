В правительстве Вологодской области начались первые кадровые перестановки

Врио губернатора Вологодской области делает первые кадровые перестановки. Сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники. По данным издания глава администрации Георгия Филимонова станет его заместителем



Ряд чиновников правительства Вологодской области в ближайшее время ожидают повышения. Заместителем врио губернатора будет назначена Инна Синягина, она сейчас руководит администрацией губернатора.

«Известно, что из действующей команды заместителями врио губернатора останутся Эдуард Зайнак, Татьяна Голыгина [также возглавляет департамент финансов], Евгений Богомазов [начальник департамента внутренней политики], Сергей Сорокин [полпред губернатора в заксобрании], Антон Стрижов», – сообщил собеседник издания в правительстве Вологодской области.

Повысят начальника департамента социальной защиты населения Вологодской области Александра Ершова. Но на какую должность он пойдет неизвестно.

Ранее NewsVo писал, что врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Мордвинов переходит на работу в Вологодскую область. В Вологодской области обратно ввели должность председателя правительства, на этой должности и будет работать Мордвинов.