В ходе СВО погиб житель Вологодского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Вологодского округа Алексей Хабаров. Сообщили в администрации муниципалитета.

17 ноября мужчину похоронили на Козицинском кладбище. Алексей родился в деревне Уткино, после окончания ПТУ в 2007-2009 годах отслужил срочную службу в должности заместителя командира боевой машины. Ушел на СВО в сентябре 2022 года.



24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.