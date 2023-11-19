В ходе СВО погиб житель Вологодского округа

[ Общество ]

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Вологодского округа Алексей Хабаров. Сообщили в администрации муниципалитета. 

17 ноября мужчину похоронили на Козицинском кладбище. Алексей родился в деревне Уткино, после окончания ПТУ в 2007-2009 годах отслужил срочную службу в должности заместителя командира боевой машины. Ушел на СВО в сентябре 2022 года. 
 

погибшие в украине

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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погибшие в Украине
 

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