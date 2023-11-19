Два жителя Грязовецкого округа погибли в ходе СВО

Новость сразу о двоих погибших в ходе СВО пришла из Грязовецкого округа. Пишет газета "Сельская правда".

"13 ноября 2023 года на передовой погибли два наших земляка - Александр Гаврилов и Валерий Щепочкин. Александр Гаврилов родился в Сямже в 1973 году, с 1974 года проживал в д. Юрово Грязовецкого округа. Учился в Юровской школе, после армии работал в пожарной части г. Грязовца, затем - в колхозе им. 50-летия СССР. Валерий Щепочкин родился в 1980 году, уроженец д. Останино. Учился в школе-интернате г. Грязовца, работал в отрасли сельского хозяйства", - сообщает издание.