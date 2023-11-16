С 1 декабря в Вологде вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

В Вологде повысится стоимость проезда в общественном транспорте с 1 декабря 2023 года. Сообщают в администрации города Вологды.

В автобусах и троллейбусах муниципального предприятия «ПАТП № 1» стоимость одной поездки по наличному расчету составит 38 рублей, по безналичному, то есть при оплате банковскими картами и картами «Электронная Вологда» - 35 рублей, разовая поездка через «Электронный кошелек» по карте "Забота" и карте «Школьная» - 33 рубля. В автобусах частных перевозчиков тариф составит – 38 рублей при наличном расчете, 37 рублей - при безналичном.

На данный момент в Вологде действуют маршруты с регулируемым тарифом на проезд, который определяется Администрацией города Вологды, и с нерегулируемым тарифом, где стоимость проезда и дату ее изменения устанавливают сами компании-перевозчики, предварительно проинформировав об этом городские власти.

«На маршрутах с регулируемым тарифом стоимость проезда увеличена Постановлением Администрации города Вологды. Такое решение связано с ростом эксплуатационных расходов перевозчиков, в том числе стоимости дизельного и газомоторного топлива, запасных частей, комплектующих. Цены на проезд проиндексированы с учетом прогнозного индекса потребительских цен на конец 2023 года и 2024 год, который составляет 11, 2%. Также в администрацию города поступили уведомления от ряда перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам. Они заявили о повышении цен на проезд с 1 декабря 2023 года, аргументировав это также возросшими расходами на обслуживание автопарка. Подчеркну, что последнее повышение стоимости проезда было чуть меньше года назад - в январе 2023 года», - пояснил начальник Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

На данный момент не все частные перевозчики сообщили о повышении тарифов. Уведомления прислали компании, осуществляющие перевозки по маршрутам №№ 14, 27, 29, 40. От перевозчиков, обслуживающих автобусные маршруты №№ 4, 9, 23, 43, 48, а также маршруты №№ 37 и 37э, следующие в с. Молочное, на данный момент соответствующих писем нет.

Сейчас поездка на общественном транспорте на маршрутах «ПАТП № 1» за наличный расчет составляет 34 рубля, за безналичный – 32 рубля. То есть, стоимость вырастет на 4 и 3 рубля соответственно. На маршрутах частных перевозчиков билет стоил 35 рублей при наличном расчете и 34 – при безналичном. С 1 декабря он подорожает на 3 рубля по обеим позициям.

На всех маршрутах продолжат действовать проездные билеты на месяц, в том числе и льготные. Их стоимость также изменится.





Кроме того, на маршрутах, обслуживаемых МУП «ПАТП № 1», можно приобрести через сервис «Ваш билет» электронный проездной на предъявителя стоимостью на месяц 2100 рублей, на день - 140 рублей.

Ранее NewsVo писал, что в Череповце подорожает проезд в общественном транспорте.