В Череповце подорожает проезд в общественном транспорте. Оплата наличными одной поездки с 1 декабря будет стоить 39 рублей. При оплате банковскими или транспортными картами — 35 рублей. Социальный разовый билет будет стоить 27 рублей. Сообщает Черинфо.

В департаменте ЖКХ мэрии Череповца оправдали повышение цен на проезд увеличившимися затратами транспортных предприятий. В первую очередь подорожало дизельное топливо, обслуживание. Из-за роста курса доллара стали дороже запчасти.

"Даже на российских автобусах большая часть комплектующих — импортные, их цена напрямую привязана к стоимости валюты", - говорит начальник отдела транспорта департамента ЖКХ мэрии Иван Серов

Стоимость проездных также вырастет с 1 декабря. Для школьников проездной будет стоить 1015 рублей, для студентов вузов и колледжей — 1 400 рублей, для ветеранов, пенсионеров и льготников — 1 225 рублей.

Ранее проезд в общественном транспорте дорожал год назад.