В ходе СВО погиб житель Бабушкинского округа

Глава Бабушкинского округа Татьяна Жирохова сообщила о гибели Виталия Конева. Он погиб в ходе СВО.

"Ещё один наш земляк погиб при выполнении боевого задания Конев Виталий Николаевич в сентябре текущего года принял решение стать участником СВО и защищать интересы России.Командир миномета Виталий Николаевич, проявив стойкость и мужество, погиб 31 октября.Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - написала Татьяна Жирохова.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.