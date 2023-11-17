В ходе СВО погиб житель Череповецкого района

При исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения спецоперации на территории ЛНР погиб Александр Шувалов. Сообщили в администрации Череповецкого района.

Александр родился 15 марта 1979 года в поселке Малечкино, окончил местную школу, отслужил в армии. Александр Шувалов был принят по контракту в марте этого года. Прощание с ним состоится 18 ноября:

В администрации выразили соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.