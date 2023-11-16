В ходе СВО погиб житель Кич-Городка

15 ноября, стало известно о гибели участника СВО Павла Томилова из села Кичменгский Городок. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

В 2015 году Павел получил основное общее образование. Проходил срочную службу в рядах Российской армии с 1 декабря 2016 года по 29 ноября 2017 года. Затем вернулся домой и работал в родном селе. Осенью 2022 года его мобилизовали. 8 октября 2023 года он погиб в зоне проведения специальной военной операции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.