В ходе СВО погиб житель Шекснинского района

В ходе специальной военной операции погиб уроженец поселка Шексна Евгений Смирнов. Об этом сообщили в администрации Шекснинского района.

28-летний Евгений служил наводчиком пулеметного отделения взвода огневой поддержки мотострелковой роты. В зону СВО отправился служить по контракту. 12 ноября Евгений погиб.

В администрации Шекснинского района выразили глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего.



24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.