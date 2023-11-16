В ходе СВО погиб житель Шекснинского района

[ Общество ]

В ходе специальной военной операции погиб уроженец поселка Шексна Евгений Смирнов. Об этом сообщили в администрации Шекснинского района.

28-летний Евгений служил наводчиком пулеметного отделения взвода огневой поддержки мотострелковой роты. В зону СВО отправился служить по контракту. 12 ноября Евгений погиб.

В администрации Шекснинского района выразили глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего. 

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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