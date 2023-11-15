Мэр Вологды открыл комментарии в своем Телеграм-канале

[ Общество ]

Мэр Вологды Сергей Воропанов следом за и.о. губернатора Георгием Филимоновым открыл комментарии в ТГ.

"Более 6 лет В КОНТАКТЕ с вологжанами. За это время было решено более тысячи вопросов, поступивших мне в комментарии и личные сообщения. Хочу поблагодарить вологжан за активность, доверие и терпение. Ведь не всегда все возможно сделать сию минуту, но мы стараемся.Открытость диалога всегда была приоритетом в моей работе с вологжанами. Сегодня мы начинаем более активно общаться и в Телеграм. Открываю комментарии, можете задавать ваши вопросы, мы с коллегами будем стараться отвечать максимально оперативно", - написал он в своем аккаунте.

Ранее NewsVo писал, что Георгий Филимонов решил обучить глав муниципалитетов общаться с гражданами. Для этого в Вологодской области проведут обучение глав муниципалитетов и руководителей департаментов Вологодской области, которые несут ответственность за обработку обращений вологжан.

Также NewsVo писал, что Георгий Филимонов рассказал, какие комментарии в своих аккаунтах будет удалять. После назначения вологжане попросили открыть Георгия Филимонова комментарии в его социальных сетях. И он это сделал.

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