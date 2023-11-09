Георгий Филимонов рассказал, какие комментарии в своих аккаунтах будет удалять

[ Общество ]

Исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов рассказал, какие комментарии будут удаляться в его социальных сетях.

Вологжане попросили открыть Георгия Филимонова комментарии в его социальных сетях. И он это сделал. Через 5 дней подвел первые итоги.

"5 дней открыты комментарии. Очень много конструктивных предложений и обращений. В оперативном режиме их отрабатываем, однако надо отметить, что немало и беспредметных сообщений", - подвел итоги исполняющий обязанности губернатора.

Он ввел правила комментирования на своих страницах:

1) Допускаются комментарии только по теме поста или конкретные обращения.
2) Запрещается мат и оскорбления в любой форме.
3) Запрещаются высказывания, нарушающие требования законодательства Российской Федерации.

Сообщения с нарушениями будут удаляться.

"Практика последних дней показала, что комментарии на канале - эффективный способ нашей с вами обратной связи, поэтому давайте его сохраним и улучшим", - заключил Георгий Филимонов. 
 

Теги:
комментарии власть
 

Последние новости

Экс-губернатор Вологодской области наделен полномочиями сенатора в Совете Федерации
Покусавший полицейского устюжанин получил четыре года условного срока
Георгий Филимонов рассказал, какие комментарии в своих аккаунтах будет удалять
В областной столице в третий раз пройдет фестиваль "Пряничная Вологда"
Жительница Череповца продала единственную квартиру и перевела все деньги мошенникам
20 экскурсоводов из Вологды стали «проводниками смыслов» на выставке в Москве
В Вологодской области треть населения привили от гриппа
В Вологде водитель на Тойоте сбил пешехода
«Сберу» запретили рассылать клиентам рекламу
Хоккеисты «Алмаза» показали стопроцентный результат в выездной серии по Дальнему Востоку