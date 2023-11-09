Георгий Филимонов рассказал, какие комментарии в своих аккаунтах будет удалять

Исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов рассказал, какие комментарии будут удаляться в его социальных сетях.

Вологжане попросили открыть Георгия Филимонова комментарии в его социальных сетях. И он это сделал. Через 5 дней подвел первые итоги.

"5 дней открыты комментарии. Очень много конструктивных предложений и обращений. В оперативном режиме их отрабатываем, однако надо отметить, что немало и беспредметных сообщений", - подвел итоги исполняющий обязанности губернатора.

Он ввел правила комментирования на своих страницах:

1) Допускаются комментарии только по теме поста или конкретные обращения.

2) Запрещается мат и оскорбления в любой форме.

3) Запрещаются высказывания, нарушающие требования законодательства Российской Федерации.

Сообщения с нарушениями будут удаляться.