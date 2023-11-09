Георгий Филимонов рассказал, какие комментарии в своих аккаунтах будет удалять

Исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов рассказал, какие комментарии будут удаляться в его социальных сетях.
Вологжане попросили открыть Георгия Филимонова комментарии в его социальных сетях. И он это сделал. Через 5 дней подвел первые итоги.
"5 дней открыты комментарии. Очень много конструктивных предложений и обращений. В оперативном режиме их отрабатываем, однако надо отметить, что немало и беспредметных сообщений", - подвел итоги исполняющий обязанности губернатора.
Он ввел правила комментирования на своих страницах:
1) Допускаются комментарии только по теме поста или конкретные обращения.
2) Запрещается мат и оскорбления в любой форме.
3) Запрещаются высказывания, нарушающие требования законодательства Российской Федерации.
Сообщения с нарушениями будут удаляться.
"Практика последних дней показала, что комментарии на канале - эффективный способ нашей с вами обратной связи, поэтому давайте его сохраним и улучшим", - заключил Георгий Филимонов.