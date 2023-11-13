Георгий Филимонов решил обучить глав муниципалитетов общаться с гражданами

В Вологодской области проведут обучение глав муниципалитетов и руководителей департаментов Вологодской области, которые несут ответственность за обработку обращений вологжан. Об этом заявил и.о. губернатора Вологодской области Георгий Филимонов 13 ноября во время оперативного совещания.

«Нужно усовершенствовать систему обратной связи. В каждом ответе мы должны дать человеку понять, что его услышали. Важно давать точные ответы, с конкретными данными», - сказал Георгий Филимонов.

Вся информация по обращениям граждан будет аккумулирована на одной площадке. В результате увеличится и эффективность работы, говорится на сайте Правительства региона.

Ранее NewsVo писал, что Георгий Филимонов рассказал, какие комментарии в своих аккаунтах будет удалять. После назначения вологжане попросили открыть Георгия Филимонова комментарии в его социальных сетях. И он это сделал.