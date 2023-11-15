В ходе СВО погиб житель Чагодощенского округа

Житель Чагодощенского округа погиб в ходе СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Косенков.

"29 октября 2023 года в зоне специальной военной операции, при исполнении воинского долга, погиб наш земляк, сержант Мяги Дмитрий Геннадьевич.Дмитрий родился 10 июня 1972 года в поселке Чагода. Здесь же учился в школе, имел много друзей, в семье был любящим сыном, братом, отцом", - написал глава у себя в ВК.

Он выразил соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.