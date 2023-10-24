В мире животных: когда собаки Вологодской области перестанут быть кусачими?

Алена Иванова

Летом этого года в России вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Ранее они вызвали огромный общественный резонанс. Зоозащитники и общество выступили против поправок. Общественная палата РФ также не поддержала законопроект, пояснив, что положения законопроекта «не отвечают нравственным принципам и принципам гуманности», а также «не направлены на гуманизацию общества и вступают в противоречие с последовательно реализуемой на протяжении последних лет государственной политикой в области ответственного обращения с животными и поручениями Президента Российской Федераций в данной сфере». Ранее на федеральном уровне была введена программа ОСВВ, то есть «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат», теперь же каждая область сама в праве определять методы контроля численности бездомных животных, в том числе применять эвтаназию. Многие зоозащитники считают, что закон от 2018 года рабочий и его достаточно для контроля ситуации, однако в регионах не всегда добросовестно его выполняют.

К слову, начальник Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области Сергей Воропаев в эфире еще летом заверил вологжан о том, что «на территории области действует один из самых гуманных методов – ОСВВ. Вопрос эвтаназии или других каких-то мероприятий в Вологодской области не стоит и стоять не будет».

Но что же происходит с собаками сейчас? И получилось за долгие годы решить собачий вопрос в регионе?

Ситуация в Вологодской области

В Вологодской области регулярно в СМИ и соцсетях публикуются сообщения о нападениях животных. По данным Роспотребнадзора в 2022 году от этого пострадало 2852 человека, из них 1102 ребенка. Собаками было укушено 1997 человек, однако стоит понимать, что в эту статистику входят не только укусы безнадзорными животными, но и домашними. Так, 1356 укусов из общего числа были нанесены известными животными, то есть чуть меньше половины – 47%. 934, примерно половина, нападения собак были спровоцированы людьми..

В 2018 году был принят закон об обращении с животными. По статистике Роспотребнадзора видно, что с этого года количество укусов собаками в Вологодской области стало снижаться. Но кардинально это проблема не решена:

Что касается законодательства Вологодской области в этой сфере, то с 2019 года на территории официально введен метод ОСВВ. В 2023 году из областного бюджета выделено 13,7 миллионов рублей на содержание и отлов бездомных животных. В конце 2022 года было принято Постановление о разрешении выгула домашних животных без сопровождения владельца только на отведенных для этого территориях и запрете выгула крупных собак лицам младше 14 лет, а также о выгуле крупных собак (высотой от 60 см в холке) только в наморднике. В Вологодской области разрешен выгул животных на придомовых территориях многоквартирных домов, а также земельных участках в собственности жилых домов. Запрещается выгул собак рядом или не территории любых общественных пространств, особенно вблизи школ, детских садов и медицинских учреждений. Помимо этого, Постановление обязывает владельцев животных убирать продукты жизнедеятельности за своими питомцами.

На территории Вологодской области уже есть несколько специализированных площадок для выгула и дрессировки собак, например, в Вологде в районах «Охмыльцево» и «Зеленый город», в Парке Победы, в этом году благоустроят площадку в ЖК «Флагман», в следующем – на Северной, 36. В Череповце одна из таких площадок находится на улице Металлистов у Парка Победы, а также на улице Любецкой в Зашекснинском районе.

Подобное ужесточение местного законодательства в области обращения с животными вполне оправдано.

«Исходя из практики отлова, особенно на сельских территориях, основные отловленные животные имеют владельцев, что является прямым нарушением правил содержания, выгула домашних животных. На сегодняшний день идет внесение изменений в кодекс административных правонарушений области. В последствии будут предусмотрены административные наказания в виде штрафов за нарушение данных правил. За прошедший год управлением ветеринарии было выявлено более 2300 нарушений правил содержания и выгула домашних животных, были вынесены предостережения владельцам животных. Основным нарушением является неконтролируемый выгул животных на детских площадках, стадионах. Также бесконтрольный выгул, то есть оставление животного на улице вообще без владельца на улице», - сказал начальник Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области Сергей Воропаев этим летом.

Несмотря на положительную статистику и правовую работу, все еще остается множество нерешенных моментов. Например, в Вологодской области нет ни одного муниципального приюта для бездомных животных, при этом строительство даже не планируется. Помимо этого, численность бездомных животных в Вологодской области подсчитывается по данным приютов и программе ОСВВ, однако даже по этим методам подсчета конкретных цифр нет. Депутат Законодательного собрания Антон Холодов прокомментировал эти недоработки:

«Муниципальные приюты организовывать нет целесообразности. Районы содержат социальные учреждения, заботятся о людях, их бюджеты и так очень ограниченные. Если содержать бездомных животных за счет государства, а суммы нужны внушительные, то придется урезать финансирование таких важных сфер, как образование, социальная сфера и т.д. Бездомные животные появляются после того, как от них избавляются нерадивые хозяева, надо усилить работу по отлову, стерилизации и чипированию безнадзорных животных - чтобы каждая собака была на счету. Чтобы решить проблему бездомных животных, нужно работать с владельцами, которые выгоняют питомцев на улицу и грамотный подход».

Необходимые дополнительные меры

Работа по решению проблемы бездомных животных беспрерывно ведется, однако складывается ощущение, что существующих методов недостаточно. По сути, не данный момент борьба ведется только со следствием проблемы, то есть с животными, которые уже оказались на улице. Это проще, дешевле и быстрее. Однако, как правило, самым эффективным способом решения проблемы является работа с причинами, то есть предотвращение появления животных на улице.

Существует несколько причин появления бездомных собак. Во-первых, безответственное отношение владельцев к своим питомцам, то есть животных попросту выбрасывают на улицу, если они стали не нужны или доставляют неудобства. Во-вторых, отказ от стерилизации, что означает, что животные бесконтрольно размножаются и численность безнадзорных растет, так как зачастую питомцы находятся на самовыгуле. И в-третьих, бесконтрольная деятельность заводчиков, которую государство никак не регулирует. Так как мы знаем, что большинство животных оказываются на улице по вине людей, а бороться необходимо именно с безответственным обращением.

Председатель РБОО ВОЗЖ "Велес" «Велес» Ольга Клюквина рассказала, каких мер не хватает, чтобы ситуация с бездомными животными улучшилась:

«Мы не раз предлагали и Законодательному собранию, и Администрации города, и Правительству свое видение, как нужно решать проблему бездомных животных, ряд мер на 10 лет вперед. Включая субсидирование деятельности приютов, то есть создание таких условий, чтобы люди хотели создавать приюты и занимались бездомными животными и таким образом решали проблему. Так и мы в свою очередь просим субсидирование у государства. Потому что никто не оплачивает содержание животных, принятых по программе ОСВВ, но не подлежащих возврату на место отлова. В числе обязательных мер, по решению проблемы бездомных животных, должна быть стерилизация по доступной цене, либо абсолютно бесплатная. Сейчас есть проблема, что люди заводят домашнего животного, но финансовой возможности стерилизовать нет, а операция эта стоит не мало. Помимо этого, обязательная регистрация. Пока ее не будет, проблемы с самовыгулом и с привлечением к ответственности владельцев останутся. Мы, конечно, предлагаем и налогообложение. Но, если, например, человек взял животное из приюта - его освобождают от налога. Если человек разводит животных – наоборот повышенный налог, чтобы с этих денег потом решать проблему бездомных животных – это ведь он увеличивает численность кошек и собак. Если владелец стерилизовал животное, то платит какой-то минимум. И на государственном уровне, помимо уроков доброты со школьниками, мы предлагаем обязательное просвещение, чтобы создавать благоприятную атмосферу в обществе и вырабатывать гуманное адекватное отношение у людей к бездомным животным. Зачастую общество негативно настроено к бездомной кошке или собаке, но лучше начать осуждать тех, кто выбрасывает этих животных: безответственных владельцев».

На фоне этого прокурорские проверки выявляют бездействие властей в вопросе отлова безнадзорных животных. Так в июле прокуратура Чагодощенского района по поручению прокурора Вологодской области Андрея Тимошичева провела проверку сведений, содержащихся в публикации, размещенной в телеграм-канале «35 Media», о нахождении рядом с образовательным учреждением в поселке Сазоново безнадзорных собак.

"По результатам проведенных надзорных мероприятий изложенный в публикации факт срыва в образовательном учреждении уроков физкультуры, проводимых на улице, по причине нахождения безнадзорных собак нашел свое подтверждение.Кроме того, установлено, что администрацией Чагодощенского округа в нарушение требований законодательства об ответственном обращении с животными на 2023 год не заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных", - сообщили в прокуратуре Вологодской области.

После прокурорской проверки органом местного самоуправления был заключен контракт со специализированной организацией на отлов безнадзорных животных.Школу обязали поставить забор.

Собаки в Сазоново

По данным исследования ВЦИОМ 2022 года большинство россиян испытывают сочувствие к бездомным животным (71%). Также опрос проводился по способам решения проблем. Большинство граждан выступили за гуманные способы: 66% выступили за отлов и помещение в приюты до передачи новым владельцам, 41% за метод ОСВВ, лишь 13% за отстрел и уничтожение, а 4% за усыпление на улице. Для сравнения, в 2021 году Добро Mail.ru проводили похожее исследование, однако данные немного отличаются: за безвозвратный отлов тогда выступили 62% россиян, за программу ОСВВ – 17%, а за отстрел или усыпление – 12% граждан. Еще один аспект исследования – это информированность россиян о том, куда сообщать о бездомных животных: 72% людей не знают, куда обращаться.

Мировой опыт

В мировом опыте решения проблемы бездомных животных есть множество успешных примеров. Так, например, в Нидерландах, которые еще в 2016 году заявили, что полностью избавились от бездомных собак. В стране введена обязательная стерилизация и кастрация, причем процедуры бесплатные. Также облагается высоким налогом владение породистыми собаками, таким образом государство побуждает людей забирать собак из приютов. За выброс животного на улицу и в том числе за самовыгул, что приравнивается к безответственному отношению к питомцу, владелец может получить наказание в виде тюремного заключения до 3-х лет или штраф около $16 000. Помимо этого, в Нидерландах есть специальное подразделение полиции – Animal Cops, которое следит за благополучием животных и соблюдением их прав.

США проблему на данный момент не решили, однако у них тоже есть, чему поучиться. Там на каждого домашнего животного должна быть оформлена лицензия (платная), а приобрести ее можно только после того, как питомцу будет сделана прививка от бешенства. При этом стоимость лицензии может быть ниже, если животное стерилизовано/кастрировано. Лицензия подразумевает также и обязательную регистрацию питомца, в случае потери которого, возможно быстро найти потеряшку или хозяина.

Также в США действует программа безвозвратного отлова животных и помещение их в приюты, который в том числе принимают животных от владельцев, которым по какой-то причине питомцы больше не нужны. В приютах животные содержатся от 3-х до 10 дней, далее подвергаются гуманному умерщвлению. Однако согласно статистике ASPCA (Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными) 2021 года в США через приюты в год проходит около 6,3 млн бездомных животных, хотя цифра довольно снизилась с 2011 года, тогда в приюты попадало 7,2 млн животных.

Тем временем сообщения об укусах продолжают поступать из разных уголков Вологодской области.

Так, например, житель Сокола пожаловался в комментариях под постом группы главы Сокольского округа: «Стая бродячих псов терроризирует сокольчан, дети бояться обходят стороной! Примите меры!» На фотографиях, приложенных к комментарию, видно, что около 10 крупных собак бродят около пешеходного перехода. Другой житель города поддержал жалобу, рассказав, что видел, как та же стая бегает у детского сада №20.

Стая собак в Соколе

18 октября агрессивная собака напала на 8-летнего мальчика в районе бульвара Пирогова в Вологде. Хозяйка пса находилась неподалеку и никак не отреагировала на происходящее. Ребенка отбили очевидцы. У ребенка сильнейший испуг, перелом руки, ему потребовалась операция.

19 июля в Кичменгском Городке агрессивная собака напала на ребенка. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Антон Холодов подытожил тему о том, что нужно делать, чтобы решить проблему бездомных животных:

«Чего ещё не хватает, так это ответственного отношения людей к собственным питомцам. Не выбрасывайте их на улицу, стерилизуйте, ищите новых хозяев, если не можете больше содержать своего любимца, чипируйте. Если все это будут не просто понимать, но и исполнять, то проблему будет решить гораздо проще».

Тем временем, в Вологодской области узаконили штраф для хозяев собак, если их питомцы находятся на самовыгуле. Соответствующую поправку в областной закон поддержали депутаты 18 октября на сессии Законодательного Собрания области.

Если животное гуляет на территории населенного пункта, то его владелец может получить штраф от 500 до 1500 рублей. Повторное нарушение наказывается штрафом от 1500 до 3000 рублей. На своей территории, если она огорожена, собаку можно выпускать на прогулку без сопровождения.

"По данным Управления ветеринарии, в Вологодской области ежегодно фиксируется порядка 700 нападений собак на людей, в том числе и на детей. Более 70% нападений совершают собаки, которые имеют владельцев", – рассказала председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

По ее словам, существует и еще одна проблема - это выгул хозяевами крупных собак без намордников. Речь идет о животных высотой в холке от 60 сантиметров. За это нарушение владельцев ждет штраф от полутора до трех тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за выгул детьми до 14 лет без сопровождения взрослых крупных или включенных в перечень потенциально опасных собак и их метисов. Это акбаш, некоторые виды бульдогов, бэндог, волко-собачьи гибриды и питбульмастиф.

Кого штрафовать за самовыгул безнадзорных собак вопрос открытый...