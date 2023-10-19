Владельцев собак в Вологодской области будут штрафовать за самовыгул животных

В Вологодской области будут штрафовать хозяев собак, если их питомцы находятся на самовыгуле. Соответствующую поправку в областной закон поддержали депутаты 18 октября на сессии Законодательного Собрания области.

Если животное гуляет на территории населенного пункта, то его владелец может получить штраф от 500 до 1500 рублей. Повторное нарушение наказывается штрафом от 1500 до 3000 рублей. На своей территории, если она огорожена, собаку можно выпускать на прогулку без сопровождения.

"По данным Управления ветеринарии, в Вологодской области ежегодно фиксируется порядка 700 нападений собак на людей, в том числе и на детей. Более 70% нападений совершают собаки, которые имеют владельцев", – рассказала председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

По ее словам, существует и еще одна проблема - это выгул хозяевами крупных собак без намордников. Речь идет о животных высотой в холке от 60 сантиметров. За это нарушение владельцев ждет штраф от полутора до трех тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за выгул детьми до 14 лет без сопровождения взрослых крупных или включенных в перечень потенциально опасных собак и их метисов. Это акбаш, некоторые виды бульдогов, бэндог, волко-собачьи гибриды и питбульмастиф.

