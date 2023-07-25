В Чагодощенском округе из-за бродячих собак поставили забор у школы в поселке Сазоново

[ Общество ]

В Чагодощенском округе прокуратура провела проверку информации о бездомных собаках, которые заходят на территорию школы в посёлке Сазоново.

Сообщение о безнадзорных животных, которые сорвали урок физкультуры и пугали школьников, появилось в Телеграм-канале «35MEDIA» ещё в феврале.

«В школу с утра страшно идти, ваши собаки встречают детей у дверей школы и не всегда добродушно. На урок физкультуры на лыжах невозможно идти. Мы вынуждены проводить уроки в спортивном зале, а не на улице, т.к. собаки не дают детям прохода и мы опасаемся за ваших детей», - говорилось в сообщении.

По результатам проверки информация подтвердилась, а также выяснилось, что администрация округа не заключила на 2023 год контракт на услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных.

«В связи с изложенным прокуратурой района в адрес главы Чагодощенского муниципального округа и директора образовательного учреждения внесены представления», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Вологодской области.

В итоге на территории школы было смонтировано временное ограждение, а администрация заключила вышеуказанный контракт.

«Одновременно прокуратурой Чагодощенского района в суд направлен иск с требованием обязать образовательное учреждение установить сплошное ограждение по периметру образовательной организации. Решением Бабаевского районного суда требования прокуратуры удовлетворены, его исполнение находится на контроле прокуратуры района», - также говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Теги: бродячие животные собаки школа забор прокуратура проверка
фото из телеграм-канала «35MEDIA»
 

Последние новости

В Вологодской области в третий раз заплатят охотникам деньги за добытого волка
Экскурсии по выставке абстрактной живописи пройдут в Вологде 29 и 30 июля
В Череповце суд расторг фиктивный брак, заключенный еще в 1995 году
Житель Кадуя украл деньги с чужой банковской карты, убедив работника банка в том, что является ее владельцем
Бесплатные консультации психолога, логопеда и дефектолога могут получить жители Вологодской области
В Великом Устюге трехлетний ребенок госпитализирован в больницу после падения из окна
Череповчанин получил условный срок за хищение самовара и спиртовой настойки из дома отца
Внешнюю часть реставрации храма Сретения Господня в Вологде планируют завершить в октябре
Кольцо сомкнулось: в Вологодскую область пришел птичий грипп, чем это опасно
Лекция про историю железнодорожного вокзала пройдет в Вологде 2 августа