В Чагодощенском округе из-за бродячих собак поставили забор у школы в поселке Сазоново

В Чагодощенском округе прокуратура провела проверку информации о бездомных собаках, которые заходят на территорию школы в посёлке Сазоново.
Сообщение о безнадзорных животных, которые сорвали урок физкультуры и пугали школьников, появилось в Телеграм-канале «35MEDIA» ещё в феврале.
«В школу с утра страшно идти, ваши собаки встречают детей у дверей школы и не всегда добродушно. На урок физкультуры на лыжах невозможно идти. Мы вынуждены проводить уроки в спортивном зале, а не на улице, т.к. собаки не дают детям прохода и мы опасаемся за ваших детей», - говорилось в сообщении.
По результатам проверки информация подтвердилась, а также выяснилось, что администрация округа не заключила на 2023 год контракт на услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных.
«В связи с изложенным прокуратурой района в адрес главы Чагодощенского муниципального округа и директора образовательного учреждения внесены представления», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Вологодской области.
В итоге на территории школы было смонтировано временное ограждение, а администрация заключила вышеуказанный контракт.
«Одновременно прокуратурой Чагодощенского района в суд направлен иск с требованием обязать образовательное учреждение установить сплошное ограждение по периметру образовательной организации. Решением Бабаевского районного суда требования прокуратуры удовлетворены, его исполнение находится на контроле прокуратуры района», - также говорится в сообщении пресс-службы ведомства.