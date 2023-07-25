В Чагодощенском округе из-за бродячих собак поставили забор у школы в поселке Сазоново

В Чагодощенском округе прокуратура провела проверку информации о бездомных собаках, которые заходят на территорию школы в посёлке Сазоново.

Сообщение о безнадзорных животных, которые сорвали урок физкультуры и пугали школьников, появилось в Телеграм-канале «35MEDIA» ещё в феврале.

«В школу с утра страшно идти, ваши собаки встречают детей у дверей школы и не всегда добродушно. На урок физкультуры на лыжах невозможно идти. Мы вынуждены проводить уроки в спортивном зале, а не на улице, т.к. собаки не дают детям прохода и мы опасаемся за ваших детей», - говорилось в сообщении.

По результатам проверки информация подтвердилась, а также выяснилось, что администрация округа не заключила на 2023 год контракт на услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных.

«В связи с изложенным прокуратурой района в адрес главы Чагодощенского муниципального округа и директора образовательного учреждения внесены представления», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Вологодской области.

В итоге на территории школы было смонтировано временное ограждение, а администрация заключила вышеуказанный контракт.