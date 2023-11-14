В ходе СВО погиб житель Тарногского округа

[ Общество ]

Житель Тарногского округа погиб в ходе СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета.

"При исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации на территории Украины 1 ноября погиб наш земляк – наводчик войсковой части, 4 гвардейской танковой дивизии, рядовой Ташкинов Кирилл Андреевич.В октябре этого года Кирилл добровольно подписал контракт и был направлен для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции на территории Украины", - написал глава Тарногского округа Алексей Кочкин.

Он выразил соболезнования родным и близким. 

погибший

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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