Житель Кичменгско-Городецкого округа погиб в ходе СВО

Житель Кич-Городецкого округа погиб в ходе СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Ордин.

От ранения умер Андрей Бурков 1989 года рождения. В 2008 году мужчина окончил Первомайскую школу, в 2009 году был призван на срочную службу. После армии вернулся домой. О его гибели стало известно 20 октября.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.