Житель Кичменгско-Городецкого округа погиб в ходе СВО

[ Общество ]

Житель Кич-Городецкого округа погиб в ходе СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Ордин.

От ранения умер Андрей Бурков 1989 года рождения. В 2008 году мужчина окончил Первомайскую школу, в 2009 году был призван на срочную службу. После армии вернулся домой. О его гибели стало известно 20 октября. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

СВО

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Житель Кичменгско-Городецкого округа погиб в ходе СВО
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