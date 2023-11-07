Прокуратура назвала причины вспышки сальмонеллеза в Майской школе Вологодского округа

Прокуратура Вологодского района провела проверку в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди учащихся Майской средней школы имени А.К. Панкратова в Вологодском округе.

"Надзорными мероприятиями установлено, что образовательным учреждением не организован надлежащий контроль за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий, некачественно проводилась текущая дезинфекция оборудования, ослаблен контроль за состоянием пищеблока и питанием детей, а также ослаблен контроль за посещаемостью детей с выяснением причин их отсутствия. Кроме того, взятые в образовательной организации пробы питьевой воды не соответствовали санитарным требованиям", - сообщили в прокуратуре Вологодской области.

В отношении директора образовательного учреждения возбуждено дело об административных правонарушениях по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде), ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Директор привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 14,5 тыс. рублей.

Выявленные нарушения устранены по предписанию Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в ходе рассмотрения административных материалов прокуратуры района. Параллельно идет расследование возбужденного по данному факту ОМВД России по Вологодскому району уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Расследование находится на контроле прокуратуры района.

Ранее NewsVo писал, что в Майской школе Вологодского округа у учеников выявили сальмонеллез. По данным управления Роспотребнадзора там заболело 19 человек.На данный момент инфекция подтверждена у семи детей. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области организована процессуальная проверка по факту заражения детей сальмонеллезом в Майской школе Вологодского округа. Сотрудников пищеблока отстранили от работы.

Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями из рода salmonella. Заражение чаще всего происходит при употреблении в пищу продуктов, содержащих в себе данную бактерию.