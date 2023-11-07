Глава Вытегорского округа пообещал снять штаны с местных "художников" и разукрасить их

[ Общество ]

В Вытегре снова вандалы испортили объекты на набережной. Граффити появились по всему периметру. Глава округа пообещал найти горе-художников и снять с них штаны. 

"Доброго начала новой недели, друзья! Но придётся начать её с бочки дёгтя. Вы всё видите и сами. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А мы пока поищем "художников", а найдя, снимем с них штаны и разукрасим как следует", - написал Александр Зимин. 

Набережная в Вытегре постоянно попадет в поле зрения вандалов. Она была испорчена в 2020 году, сразу после постройки. А в 2021 году в Вытегре задержали вандала, который сорвал камеру на ротонде Набережной. Он выложил видео своего поступка в социальной сети. 

Общая стоимость работ по благоустройству Набережной в Вытегре составила более 180 миллионов рублей, где 140 миллионов - доля федерального бюджета, 40 миллионов – средства области.

 

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Фото: https://vk.com/feed?w=wall346526488_16442
 

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