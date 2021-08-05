В Вытегре задержали вандала, который сорвал камеру на ротонде Набережной: он выложил видео своего поступка в инстаграмм

05.08.2021 [Происшествия]

В Вытегре задержали вандала, который сломал видеокамеру в ротонде на Набережной. Свои похождения антигерой снял запечатлел на видео и выложил в инстаграмм. Таким образом, мужчину вычислили по горячим следам и доставили в отдел полиции. 

О происшествии у себя на странице написал глава Вытегорского муниципального района Александр Зимин:

"Каждый из нас хочет оставить память о себе. Кто-то делает красивые проекты, строит, бережёт, а кто-то ломает. Дорогие вытегоры, вашему вниманию очередной "герой", некто С., решивший увековечить себя в истории, вырвав "с мясом" камеру на ротонде набережной, при этом испытав поросячий восторг от содеянного под одобрительные возгласы группы поддержки, после чего ничтоже сумняшеся разместивший в Инстаграм плоды своего нелегкого, опасного для жизни "подвига", откуда и было выгружено это видео".

Глава сообщил, что "к чести сотрудников" ОМВД по Вытегорскому району "глупый земляк был немедля идентифицирован, а при задержании показал недюжинную резвость и неплохие качества пловца во время форсирования реки Вытегра". Но навыки пловца мужчине не помогли, он был задержан и доставлен в отдел.

"В настоящее время возбуждено дело, малой даёт показания как он докатился до жизни такой, а какие планы на будущее, покажет следствие", - заключил Александр Зимин.

Местные жители осудили поступок своего земляка, назвав его ярким представителем семейства homo alcoidiot (встречается повсеместно по всей территории Вологодской области).

"Находясь в своём типичном состоянии, их тянет на "подвиги". Очередной экземпляр был заснят в Вытегре, когда совершал акт вандализма и порчи муниципального имущества. Причем не где-нибудь, а на центральной набережной, которой так гордятся вытегоры. Как видите, экземпляр имеет крайне цепкие конечности и агрессивные наклонности. Также этот вид характеризуется переизбытком силы и отсутствием того, что принято именовать мозгом. Имеет склонность к демонстрации "колхозного понта", - написали жители в группе "Подслушано Вытегра"

Тэги: Вытегра, вандалы

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