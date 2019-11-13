В Вытегре завершился первый этап работ по реконструкции набережной

13.11.2019 [Общество]

В Вытегре завершился первый этап работ по воссозданию исторического облика набережной. Как ранее сообщал NewsVo, в 2018 году город одержал победу в конкурсе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Сумма федерального гранта составила 55 миллионов рублей. 

- Входная группа, представлена деревянными воротами и открывает доступ на смотровую площадку, пешеходную зону и стилизованную деревянную набережную, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. - Главным украшением нового архитектурного пространства стала ротонда с небольшим парусно-гребным судном на шпиле. Такое же судно изображено и на гербе Вытегры. Единственный объектом, выполненным в современном прочтении, стал светомузыкальный фонтан.

Этот этап реконструкции набережной был осуществлён за счет средств гранта Минстроя России. На втором и третьем этапах реализации этого проекта планируется провести реконструкцию пассажирского причала и строительство инженерных сетей к музейно-туристскому комплексу «Богоявленский».

- План воссоздания исторического облика набережной вошел в топ-80 проектов-победителей и получил грант в размере 55 миллионов рублей, - рассказал губернатор Олег Кувшинников на встрече с местными жителями в ходе рабочего визита в Вытегорский район. – Но закончен только первый этап работ. Дальнейшая реконструкция набережной будет продолжена в рамках инвестпроекта «Русские берега».

Как поясняет пресс-служба правительства области, туристический кластер «Русские берега» - это проект развития круизного туризма, он включает в себя шесть субкластеров в нескольких районах Вологодской области. В Вытегре – это проект «Вытегорье – корабельная сторона» и три объекта обеспечивающей инфраструктуры, которые могут рассчитывать на федеральное финансирование. Первым в списке стоит строительство набережной реки Вытегра от улицы Урицкого до улицы Чехова.

- Более 8 миллионов рублей получил Вытегорский район на разработку плана реконструкции набережной. На сегодняшний день документация проходит государственную экспертизу, - отметил начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский. - В перспективе вдоль набережной планируется проложить велодорожки, обустроить дополнительные спуски к воде, детский городок, построить пешеходный переход через реку Вытегру».

Общая стоимость работ составит более 180 миллионов рублей, где 140 миллионов - доля федерального бюджета, 40 миллионов – средства области.

Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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