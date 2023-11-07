В Череповце простились с учителем, которого мобилизовали осенью прошлого года

Коллектив МАОУ «СОШ №31» сообщил, что 5 ноября в зоне специальной военной операции погиб их коллега Андрей Ионов.

"Андрей Николаевич родился 8 августа 1974 в городе Рыбинске Ярославской области. С 1984 по 1991 годы учился в стенах МАОУ «СОШ №31». В 1998 году окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, по специальности «Командно-инженерная радиосвязь, английский язык». С 1993 по 1999 годы проходил военную службу в звании лейтенанта. В 2021 году Андрей Николаевич пришёл в родную для себя школу №31 в качестве преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности. В течение учебного года был классным руководителем 9 «Б» класса. 23 октября 2022 ушёл по мобилизации в зону специальной военной операции", - сообщают коллеги в группе школы.

Они рассказывают о мужчине, как о человеке, который всем сердцем и душой болел за честь школы. Он пользовался авторитетом и уважением коллег, учащихся и родителей.

Весь коллектив МАОУ «СОШ №31» скорбит и выражает свои соболезнования родным и близким Андрея Ионова.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.